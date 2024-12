Palgauuring Millises Balti riigis teenivad tippjuhid enim?

Kõigis kolmes riigis on juhtide palgad eelmise aastaga võrreldes tõusnud: Eestis 5,8 protsenti, Lätis 5,9 protsenti ja Leedus 6,8 protsenti. Juhatuse liikmete kuised põhipalgad on Eestis mullusega võrreldes tõusnud 6,6 protsenti, Lätis 8,3 protsenti ja Leedus 10,3 protsenti.

Leedus on piirkonna enim teenivad juhid. Samas tuleb arvestada, et Leedu brutopalgad sisaldavad ka sotsiaalmaksu komponenti, mis tähendab, et tegelik pangakontole laekuv töötasu on võrreldes Läti ja Eestiga oluliselt madalam. Igakuine keskmine netopalk on Leedu tippjuhtidel tänavu seega 6404 eurot, Lätis 5857 eurot ja Eestis vastavalt 7178 eurot.