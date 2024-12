Veskimägi: laskemoon pole Saaremaa kohuke

Riik otsib praegu eriplaneeringuga umbes sajahektarilist maatükki Pärnu-, Lääne- või Virumaal, et ehitada sinna kaitsetööstuspark laskemoona tootmiseks. Taavi Veskimäe sõnul peletas riik paljud laskemoonatehase ehitusest huvitatud ettevõtjad mullu eemale, kui teatas, et pole nõus võtma ostukohustust. «Riik ütles, et tulge ja tehke, aga meie ei võta kohustust tehaselt midagi osta,» sõnas Veskimägi.

Kaitsetööstuspargi loomisel oli ettevõtjate esimene küsimus, et kes ostab. «Kaitsetööstuse kliendid on valitsused, kõik riigid mõtlevad kaitsetööstusele kui kaitsevõime osale ja kõik tahavad, et nii jämeda kui ka peene moona tehased oleks nende enda territooriumil. Tavaliselt riik hakkab ise ankurkliendiks, et kriitilist kaitsevõimet pakkuv tööstus riiki tuleks,» selgitas Veskimägi äri spetsiifikat.