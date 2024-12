TÄNA BÖRSIL Dow teel langusele, mida ei ole nähtud 46 aastat

Kuigi S&P 500 saavutas hiljuti uue tipptaseme 6. detsembril ja Nasdaq jõudis rekordini päev varem, on Dow'ga läinud kehvemini. Indeksi langus käivitus päev pärast seda, kui Dow' kuu alguses esmakordselt tõusis üle 45 000 punkti, rõhutades turul ebatavalist olukorda. Indeksi järsk langus on kestnud juba üheksa päeva järjest.

Dow' kaotused on suures osas tingitud olulisest ümberpaigutusest: vanamajanduse aktsiad, mida tihti seostatakse traditsioonilisemate tööstusharudega nagu tootmine, energia ja finantssektor, said Donald Trumpi taasvalimise järel tugeva tõuke. Eelmine Trumpi administratsiooni poliitika, mis rõhutas maksukärpeid, regulatsioonide vähendamist ja infrastruktuuri investeeringuid, soosis neid sektoreid ja see tõi kaasa aktsiahindade tõusu.