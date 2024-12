JÕULUD Vaata, mille valisid eestlased kõige ebapopulaarsemaks jõulukingituseks

Küsimusele «milliseid kingitusi soovite jõuludeks saada», nimetas 39 protsenti vastanutest reisipakette. See on Euroopas väga populaarne kingitus – ka Kreekas, Portugalis, Lätis ja Leedus soovisid pooled küsitletutest just reisipaketti. Rohkem kui iga kolmas vastaja valis reisipaketid Maltal, Prantsusmaal ja Itaalias. Reisipaketid jätsid külmaks Saksamaa ja Poola kodanikke.