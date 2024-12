PRIA maksis nädalaga otsetoetustena välja 143 miljonit eurot

Otsetoetused on PRIA poolt makstavatest toetustest kõige suurema mahuga ning käesoleva aasta eelarve on ligi 200 miljonit eurot. Detsembris maksti taotlejatele välja põhisissetuleku, ümberjaotava ja noore põllumajandustootja toetused, tera- ja kaunvilja kasvatamise, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetused, piimalehma kasvatamise, ammlehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetused.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb, et kuigi ka lõppev aasta tõi toetuste nõuetes muudatusi, on hea meel tõdeda, et eelmisel aastal laotud baas, planeeritud muudatused taotluste menetluses ja aktiivne koostöö taotlejatega on võimaldanud otsetoetused välja maksta klientidele harjumuspärasel ajal ehk detsembris.