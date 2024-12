Arco Vara: kas oma kodu jääb kättesaamatuks unistuseks?

Novembris 2024 oli Tallinna uute korterite keskmine ruutmeetrihind 4489 eurot, mis on 6,4% suurem kui aasta varem (4218 €/m²). Kodu omamine on aga enamikule eestlastest kinnisidee: ei nähta ennast lõputult üüri maksmas, vaid ikka elamas endale kuuluvas – ja mis siis, et pangalaenuga soetatud – kodus.

Kuna kodu omamine on suures osas seotud inimese kindlustundega, siis kinnisvara kättesaadavuse keerukus mõjutab otseselt peresid, iivet ja demograafiat laiemalt. Kui kodu ostmine on ja jääb unistuseks, siis on sellel ühiskonna jaoks kehvad tagajärjed. Uute kodude tehinguarv kasvas novembris 25,7%, võrreldes möödunud aasta sama ajaga, kuid hinnatõus on märgatavalt kiire: mitmel pool ületavad hinnad juba keskklassi ostuvõime.