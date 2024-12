Salajane nihe: sellist numbrit näeb Eesti ajaloos esimest korda

Möödunud aastal loodi 62 protsenti kogu lisandväärtusest, milleks on rahalises väljenduses toodang, millest on maha arvatud vahetarbimine, Harjumaal. «Kuigi see näitaja on Harjumaal alates 2011. aastast ületanud 60 protsendi piiri, on märgata Tartumaa osakaalu järjepidevat kasvu, mis tuleneb peamiselt Tartu linna mõjust,» tõi statistikaameti juhtivanalüütik Kail Karilaid välja.