Majandusajakirjanik häkatonil Ise ehitades on suurem tõenäosus edukaks saada

Päev enne häkatoni algust olin rahulik. Kodustest ülesannetest olin peaaegu kõik ära esitanud. Kinnitasin endale, et olin neid tehes põhjalik ja et peaksin omama piisavalt peadmisi, et mitte päris hätta jääda. Meeleolu morjendas teadmine, et mul ei olnud tiimi. Olen majandusteaduskonna tudeng, aga ees oli ootamas infotehnoloogidele sobiv jõukatsumine. Tundus kohatu end kuhugi pakkuda. Ürituse läbiviijad õppejõud Tõnn Talpsepp, kes on Tallinna Tehnikaülikooli finantstehnoloogia kaasprofessor ja Innar Liiv, kes on Tallinna Tehnikaülikooli suurandmete kaasprofessor, olid seevastu muretud ja teatasid rõõmsalt, et plaanis on luua interdistsiplinaarsed grupid ning kõigil on võimalus enda panus anda. OK, väga hea, sest ideid oli mul terve nimekirja jagu ja see andis teatava enesekindluse. Teadsin, et kohale tulevad ka äriinfotehnoloogia ja inseneriteaduskonna tudengid. Lootsin õnnele. Mul vedas.