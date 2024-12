Ministeerium töötas välja turismi arengukava, mida see kaasa toob?

Strateegiadokumendi, mille koostamise juurde oli kaasatud enam kui 300 inimest, ambitsioon on panna paika Eesti turismi arengusuunad lähimaks kümneks aastaks. «Aastaks 2035 soovime muuta Eesti ainulaadsuse konkurentsieeliseks ja majanduskasvu allikaks, selleks keskendume sektori uuenduslikkusele, digitaliseerimisele ja kestlikkusele,» seisis dokumendi sissejuhatuses.

Dokumendi koostamise käigus toimunud aruteludes ekspertidega seati eesmärgiks edendada kõrge lisandväärtusega turismi, mis tähendab pikemaid külastusi aasta ringi, vähendades turismi hooajalisust ning tagades, et turismist saaksid kasu ettevõtjad kogu Eestis. Selleks on MKMi turismivaldkonna juhi Külli Kraneri teatel on kavas kasutada nutikat ja personaalselt suunatud turundust.