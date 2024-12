Kuigi Venemaal on viimasel paaril aastal toimunud suur palgaralli, pole kõik kodanikud sellest osa saanud ning paljude venemaalaste elu on kõrge inflatsiooni tõttu järjest raskem.

Kuigi Venemaal on viimase paari sõja-aastaga tekkinud arvukas nn sõjakeskklass, kes otseselt või kaudselt on võitnud Ukraina sõjast, on samas ka neid, kes ei tule enam igapäevase hindadetõusuga toime.