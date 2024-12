Swedbank: 70 protsendil klientidest puuduvad igasugused säästud

«Kui me vaatame keskmist kontojääki, siis on see 4400 eurot, kuid see number ei anna õiget pilti. Kontojäägid on jaotunud väga ebaühtlaselt, see tähendab, et mõnel kontol on väga suured summad, samas kui ligi 70 protsendil klientidest säästud puuduvad,» ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Siin tuleb arvesse võtta, et osal klientidel on kontod mitmes Eesti pangas ning Swedbankis ei arveldata, kontod on alaealiste laste nimel, nii see protsent täit tõde kätte ei anna.