Ekspert: tööturul käib aktiivne kandideerimisralli

Jätkuvalt kasin tagasisidekultuur

Kolmandaks püsib turul trend, mis on aja jooksul edusamme teinud, kuid kõnnib ikka veel lapsekingades. Pole kedagi, kes teaks kedagi, kes poleks tundnud, et saadetud kandideerimisavaldused kaovad kui musta auku. Kuigi tagasisidestamine on oluline igal ajal, tõstatub see eriti tugevalt just praegustes oludes. Tööotsimine on paratamatult aja- ja stressirohke tegevus, mõnel tööotsijal võib olla selja taga kümneid lakoonilisi ei-sid, osal koondamine jne. Nii on kandidaatide kursis hoidmine väike, aga mõjus žest tööandjalt.

Teiseks on see seotud muljega, mida organisatsioon endast loob. Lõputu vaikus võib tingida selle, et inimene ei saada järgmisel korral enam samasse ettevõttesse oma sooviavaldust, kuna varasem kogemus oli kehv. Nii võib jääda ilma õigetest inimestest (kes näiteks esimesel korral teatud positsioonile ei sobinud) ja korralikult lahjendada ka oma kuvandit tööotsijate seas. Elisas näiteks oleme viimase kuue aasta jooksul juurutanud praktika, et anname tagasisidet kõigile kandidaatidele. Ja neile, kellega oleme kohtunud, teeme seda eelistatult lausa telefoni teel. Just põhjusel, et inimesed tõesti hindavad seda, ja teisalt, et hoida head sidet.

Kokkuvõttes ei saa tänaste arengute põhjal kuidagi väita, et meil on nüüd «tööandjaturg» või «kandidaaditurg». Väljakutseid on kõigil ja häid töökäsi pole kunagi liiga palju – see trend ei kao. Organisatsioonid ei saa pead liiva alla peita, tuleb õppida näitama rohkem hoolivust ja austust praeguste ja tulevaste töötajate suhtes. Kandidaadid aga peavad leidma eristumisvõimalusi, et konkurentsirohkel tööturul silma jääda.