Eesti 17 suurema linna korterite keskmist tehinguhinda kajastav Pindi Indeks tõusis novembris 3% võrra ning jäi pidama hinnatasemel 2319 eurot ruutmeeter. Oktoobris oli korterite keskmist hinda seirav indeks korrigeeritud andmetel 2249 eurot ruutmeeter. Kui oktoobris tehti indeksilinnades kokku 1423 korteriomandi tehingut, siis novembris oli see arv 1227.

«Veel aasta esimeses pooles aset leidnud ostjate pidu, kus sai agressiivselt hindu alla kaubelda, on läbi. Ka pakkumiste arv on langustrendis, nii et liigume jõudsalt tasakaalustatud turu suunas,» selgitas Sooman.