IMELINE JÕULUAEG Kingituste tegemise survet tajub üle poole elanikest

83 protsenti alla 350 eurose sissetulekuga vastanutest ning 75 protsenti inimestest, kelle netosissetulek jääb 350-550 eurot vahele, tunnevad pühadeperioodil rahalist survet. Samuti tunnevad keskmisest suuremat survet need, kelle peres on viis või enam liiget, selgus uuringust.

Uuringust selgus, et 12 protsenti Eesti elanikest plaanib jõuludel kingitustele kulutada vähem kui 50 eurot, 19 protsenti on arvestanud 50-100 eurose eelarvega, 29 protsenti elanikest 100-200 eurose kuluga ning 21 protsenti arvab, et neil kulub jõulukinkidele enam kui 200 eurot. Üldse ei plaani raha kulutada 5 protsenti vastanutest.