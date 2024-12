Kessler rõhutas Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et FI teeb järelvalvet nende firmadele, millel on tegevusluba.

Kui FI näeb selliseid tegevusi tegevusi, mis ei ole nende järelvalve all, kuid need tunduvad FI-le finantsteenuse pakkumistena, siis nad saavad teha selle kohta kuriteoteate politseile, kes hakkab uurima, kas tegemist on seaduserikkumisega.