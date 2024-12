Pangahoiuste intressid jätkvad kukkumist, vaata pankade pakkumisi

Detsembri keskpaiga seisuga pakub nii kolme, kuue, kaheteist kui 24 kuu pikkustele eraisikute tähtajalistele hoiustele parimat intressi Holm Pank, paremuselt järgmine on kõigi perioodide puhul Bigbanki pakutav intress. Enamik panku on viimase kahe kuu jooksul vähendanud märgatavalt tähtajaliste hoiuste intresse ja trend jätkub, selgub värskest turuülevaatest.

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on viimase kolme nädalaga eraisikutest hoiustajate tähtajalistele pangahoiustele pakutavate keskmiste intresside osas jätkunud kiire langus – praktiliselt kõik pangad langetasid olenevalt hoiuse tähtajast makstavat intressi 0,05-0,40 protsendipunkti võrra. «Võib öelda, et viimase kvartaliga on turu parimast pakkumisest 4 protsendilisest intressist saanud 3,3 protsendiline ning enamikes pankades aastase hoiuse eest üle 3 protsendilist intressi enam ei saa,» selgitas ta Euroopa Keskpanga intressialandamise otsuste mõju kohalikule hoiuseturule.