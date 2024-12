Eesti kaitsetööstusettevõtted purustavad müüginumbreid

Eesti investori, LIFT99 ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sassi sõnul on varem nišivaldkonnaks peetud kaitsetööstus tänaseks kasvanud globaalseks trendiks. «Ukraina sõda on täielikult ümber defineerinud sõjapidamise ja kaitsetööstuse tuleviku. See on vaieldamatult inimajaloo kõige kiiremini arenev tehnoloogiline sõda, kuhu oma innovatsiooniga panustavad ka Eesti iduettevõtted,» sõnas Sass. Tema sõnul muutub kaitsetehnoloogia sektor Eestis aina tugevamaks ning kohalik kaitsetööstuse ökosüsteem on täna tegevust täis, panustades oluliselt ka kogu idusektori kasvu.