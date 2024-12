Vähem töötajaid, rohkem makse: niimoodi kogutakse riigieelarvesse raha

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütiku Rait Kiveste sõnul toetab tööjõumaksude tasumist palkade kasv, ka töökohtade arv ei ole oluliselt vähenenud. «Oktoobri palgakasv ulatus 7,2 protsendini ja töökohtade arv vähenes 0,7 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Sotsiaalmaksu tasumine kasvas sellest tulenevalt 6,1 protsenti. Palgafondi kasvu vedas oktoobris suurematest sektoritest tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusala, aeglasema kasvuga oli ehitus,» tõi ta pressiteates välja. Kiveste hinnangul on suurema maksulaekumise taga asjaolu, et inimeste palgad on nii palju kasvanud, et nad ei saa enam tulumaksuvaba miinimumi.