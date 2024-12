Maailma juhid ütlevad, millal kõik inimesed jälle kontorisse pannakse

Näiteks selgus uuringust, et vaid 72% tegevjuhtidest usub, et maailma majandus on järgneval kolmel aastal õigel teel, kui 2015. aastal oli samal seisukohalt tervelt 93% vastanutest. Hea uudis on aga see, et 92% vastanutest lubas järgneval kolmel aastal töötajate arvu suurendada, mis on KPMG andmetel kõrgeim näitaja alates 2020. aastast.