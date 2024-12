Brüsseli tehases toodetakse ainult üht automudelit: elektrilist SUV Q8-t, kirjutab Neue Zürcher Zeitung. Tehase sulgemine on planeeritud uue aasta veebruarisse ning töö kaotab ühtekokku 3000 inimest.

Audi kuulub Volkswageni autokontserni. Volkswagen teatas selle aasta sügisel, et tahab koondada 30 000 töötajat ning mitu autotehast Saksamaal kinni panna. See on ajalooline otsus, sest Volkswagen pole terve oma pika tegutsemisajaloo vältel kunagi tehaseid Saksamaal sulgenud.