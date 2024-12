Norra tahab lõpetada elektritarned Euroopasse, Rootsi süüdistab kõrges hinnas sakslasi

Norra kaks juhtivat parteid kaaluvad lõpetada energia saatmise Taani läbi kahe elektriühenduse, kui senine leping 2026. aastal läbi saab. Norra tsentristide partei kaalub aga sarnaste ühenduste katkestamist Suurbritannia ja ülejäänud Euroopaga. Põhjuseks asjaolu, et elektrimüük on hinna Norras endas kõrgele ajanud. Norra energiaminister Terje Assland ütles, et «Olukord on täielik sitt,» viidates asjaolule, et Norras endas on elektri hind kerkinud 6 korda kõrgemaks kui Euroopa keskmine, kuigi nad ise toodavadki odavat elektrit. Nii kerkis Lõuna-Norras elektri hind 1,12 eurole kWh kohta, vahendab Euronews.

Euractiv kirjutab, et Rootsi energiaminister võttis teravalt Saksamaa suunal sõna. Asi puudutas Saksamaa otsust, tuumajaamad kinni panna ning rohkem roheenergiat kasutada. See on aga omakorda kaasa toonud olukorra, et kui Saksamaal nii palju elektrit pole kui vaja läheks, tuleb see sisse osta. Üheks müüjaks on ka Rootsi. Rootsi liitus oktoobris Euroopa energiaturuga ning selle süsteemi prioriteediks on kogu Euroopa süsteemi vajadused, mitte lokaalne odav hind. Rootslastele on see toonud kaasa harjumatu olukorra, kus Rootsi regioonide vahel on suured elektrihinna käärid. Lehes tsiteeriti Rootsi energeetikaeksperti, kes ütles, et Malmö ja Kesk-Rootsis asuva Sundsvalli vahel võib hind olla 18 000% erinev.