Villa ja seda ümbritseva maa kogupind on veidi üle 5000 ruutmeetri. Majas on üheksa magamistuba, 17 vannituba ja korvpalli-, piljardi- ja sigarisaalid. Maja ümber asub golfiväljak. Jordan ostis kinnistu 1991. aastal, kui ta mängis korvpalli NBA tippklubis Chicago Bulls. Ta kulutas maja ümberehitamiseks 50 miljonit dollarit ning kolis majja elama 1994. aastal. Samal aastal teatas ta, et lõpetab profikorvpalluri karjääri. Ta tegeles umbes aasta professionaalse pesapalliga, kuid naasis 1995. aasta oma vanasse korvpalliklubisse.