Selgus, millisest elektri hinnast alates peab Eesti hakkama uut elektrijaama rajama

Kõige põletavam küsimus tänasel konverentsil oli Norra tegevus: nimelt teatati Norrast, et nemad odavat energiat enam niisama välja jagada ei taha. Eleringi juht Kalle Kilk ütles sellepeale, et energiasüsteem toimib usalduse pealt ja avaldas lootust, et see oli Norras selline «kontekstist välja kukkunud ülereageering». Eesti jaoks on küsimus igati omal kohal, sest elektri puhul huvitab tavatarbijat ennekõike kaks asja: kas elektrit saab ja kui saab, siis mis hinnaga?