Kes ostis 44 aasta eest vähem kui kuupalga eest ühte börsile tulnud aktsiat, sai püsti rikkaks

Apple’i aktsia IPOl oli 44. aastapäev. Aktsiate avaliku pakkumine toimus 12. detsembril 1980. Aktsia eest pidi siis välja käima 22 dollarit. Kuid see ei näita, kui palju aktsiate avalikul pakkumisel ostjad on rikkamaks saanud. Apple on ettevõttena kõvasti kasvanud ja seda on teinud ka selleaegne väike investeering.