Ministeerium otsib hankega ühistranspordi koosloome eksperti, oma spetsialistidest ei piisa

Hanke kirjelduse järgi ootab ministeerium koosloome eksperdilt ühistranspordireformi liinivõrgumuudatuste väljatöötamise protsessi toetamist regioonides. Hanke maksumus on 33 442 eurot ja hankeperiood on 20.01.2025 –31.08.2025. Seega otsib ministeerium 33 442 euro eest seitsmeks kuuks eksperti. Arvestades see summa pelgalt palgakuluks, tähendaks see kuus ligikaudu 3500 euro suurust brutopalka.