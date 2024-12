Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnul on lääneriikidesse reisimine venelaste jaoks riskantne.

Venemaa välisministeerium teatas, et suhted lääne riikidega on nii vastuolulised, et Venemaa kodanikud ei peaks lähinädalatel USA-d, Kanadat ja mitmeid EL-i riike külastama.