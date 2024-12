SUUR AASTAVAHETUSE PAKETTIDE VÕRDLUS Millises Eesti linnas veeta aastavahetust?

Uurides Eesti broneerimisplatvormi Hookusbookuse müügi- ja partnerlussuhete juhi Elleriin Berganni käest​ kuidas on möödunud aastaga aastavahetuse pakettide hinnad muutunud, märkis ta, et võrreldes mullusega on hinnad mõnevõrra muutunud. «Kui eelmisel aastal oli keskmine broneeritud aastavahetuse paketi hind kahele inimesele 272,18 eurot, siis sel aastal on see 297,18 eurot,» lisas Bergmann.

Samal ajal on Bergmanni sõnul siiski oluline märkida, et hindade võrdlemine on üsna keeruline, kuna need sõltuvad suuresti programmi sisust. «Mõnel aastal võib pakett sisaldada rohkem meelelahutust või erilisemaid teenuseid, mis tõstavad hinda, samas kui teistel aastatel võib programm olla tagasihoidlikum ja hind seetõttu soodsam,» nentis Hookusbookuse esindaja ja lisas, et selge on seegi, et sisendhinnad on viimase aasta jooksul oluliselt kasvanud ning hotellid peavad leidma tasakaalu, et katta kulud ja samas pakkuda klientidele mõistliku hinnaga teenust.