AASTA BÖRSIL Infortar on kasvanud Tallinna börsi suuruselt teiseks ettevõtteks

Aasta tagasi börsidebüüdi teinud Infortar on kasvanud Tallinna börsi üheks väärtuslikumaks ettevõtteks – Infortari aktsia on olnud börsi põhinimekirjas suurim tõusja ja ettevõtte väärtus on aastaga kasvanud kahe kolmandiku võrra ulatudes 918 miljoni euroni.