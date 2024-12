Elukallidus lööb Eestlased otsivad usinamalt võimalusi kulude vähendamiseks kui meie lõunanaabrid

Väljas söömisest on juba varasemalt paljud loobunud. Citadele küsitlusest ilmnes, et lätlased ja leedukad ei tunne, et nad peaksid nii palju oma kulusid kokku tõmbama, kui Eesti inimesed.

«Kuigi suuremast hinnatõusu perioodist oleme nüüdseks välja tulnud, siis on endiselt Eestis kõrge elukallidus ning numbrid hinnasiltidel on jätkuvalt tõusmas. Statistikaameti andmete järgi on eelmise aasta novembriga võrreldes kaubad 2,5 protsenti ja teenused 5,6 protsenti kallimad,» märkis Citadele Baltikumi jaepanganduse juht Edward Rebane.

Citadele uuris Baltikumi elanikelt, et mida nad teevad oma igakuiste kulude vähendamiseks ning selgus, et kõige enam otsivad kokkuhoiu kohti just eestlased ja vastanutest lausa 79 protsenti märkis, et eelkõige jälgivad nad selleks pingsamalt sooduspakkumisi.

Kokkuhoiukohtadest järgmisele kohale tuli 51 protsendiga püüdlus osta ainult põhitoidukaupu ja kulutada vähem suupistetele ja maiustele. 45 protsenti Eesti inimestest märkis, et teeb rohkem ise süüa ning sööb harvem väljas või tellib toitu koju, 41 protsenti ostab odavamaid alternatiive tavapärastele toodetele ning 11 protsenti vastas, et ostab vähem värsket toidukaupa.