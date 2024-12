Leida Kikka

Aktsiaseltsi Samelin juht ja omanik Leida Kikka on ettevõttes töötanud 1987. aastast ehk kokku 37 aastat. Ettevõte on omaaegse, 1945. aastal asutatud Tartu naha- ja jalatsikombinaadi ning 1992-1994 tegutsenud riikliku aktsiaseltsi Elkar järeltulija. Viimane loodigi firma erastamiseks. Samelini nime all alustati tegevust 7. veebruaril 1994.