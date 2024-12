Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütleb, et Eestis peaks kehtestama kolmest astmest koosneva tulumaksusüsteemi.

«Keskerakonnal on maksude puhul kaks fookusgruppi – väiksema ja keskmise sissetulekuga inimeste toimetulek ning kodumaised ettevõtjad. Selleks pooldame madalamaid tarbimismakse, eeskätt käibemaksu, ning samuti tuleb kaotada saabuv automaks, ettevõtte tulumaks ning riik peab tagama elanikele ja ettevõtjatele taas soodsa hinnaga elektri. Raha tuleb lõpuks majandusest, mitte vaesuse ümberjagamisest. Ja maksutõusud halvendavad praktikas päris sageli nende laekumist, sest majandus pidurdub ja see miinus läheb riigile kallimaks. Ka Eesti valitsuse maksutõusud selle festivali raames on seda juba tõestanud,» ütles Kõlvart.