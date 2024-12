Elering tunnistab võimalikku eksimust tehniliste andmete edastamisel

Infosüsteemi väljavahetamise järgselt tuvastati, et süsteem on kuuele autenditud elektriettevõttele, kes vastutavad võrguettevõtja bilansi eest, automaatse andmeedastusega teinud ligipääsetavaks mõõtepunktide andmeid, mis ei olnud neile ettevõtetele sellel hetkel detailandmetena äriprotsesside täitmiseks vajalikud. Vea tekkepõhjuseks oli eksimus programmeerimisel. Andmed olid nähtavad üksnes kuuele turul pikalt tegutsenud bilansihaldurile. Andmed ei ole muutunud kättesaadavaks teadmata isikutele ning ei ole Internetis ega mujal avalikus inforuumis kättesaadavad.

Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp sõnas, et taoline andmekaitset puudutav juhtum on kahetsusväärne. «Tunnustame väga turuosalisi, kes teavitasid meid juhtunust kohe, kui olid viga märganud. Kuigi otsest kahju kellelegi ei tekitatud, on siiski tõsiasi, et Eleringi infosüsteem tegi ligipääsetavaks andmeid, mida ei olnud ette nähtud,» võttis Sapp omaks. «Turuosalised, kes ligipääsu said, on pikalt turul tegutsenud ettevõtted, kellel lasub isikuandmete töötlemisel EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse täitmise vastutus nagu Eleringil,» rõhutas Sapp.