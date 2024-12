«Majanduslikult ei ole mõistlik vaadata asju nii lihtsalt. Saan ka aru, et see on üks lihtsaim viis lahendada probleeme ja teatavad ressursid tulevad. Aga kui vaadata ette pikemalt, keda ja kus me vajame, siis enne tuleb teha sügavam analüüs,» ütles Karis valitsuse kärbete kohta.