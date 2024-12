Kinnisvaraanalüütik: uusarenduste rajamine väikelinnades on järjest aktiivsem

«Kaardile on ilmunud Rakvere, Paide ja Otepää. Juba pikemat aega käib see Viljandis, Haapsalus ja Võrus ning planeerimisel on uued kodud Tapal, Loksal, Kärdlas ja Paldiskis. Rääkimata Tallinna ja Tartu kuldsetest ringidest ning teistest linnadest, mis sellega juba varem silma paistsid,» märkis Vähi.

Vähi sõnul näitab see arendajate julgust, aga ka usku, et elujõulistes asulates on uute kodude järele nõudlust. «Loomulikult ei saa alahinnata ka fakti, et viimaste aastate hinnatõusu valguses on pankade poolt nõutavate hindamisaktide nii öelda «täis tulemine» kergem ja seeläbi ka laenusaamine lihtsam,» tõdes ta postituses.