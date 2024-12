«Eestis me oleme võtnud selge suuna: me tahame siia tipptasemel, tarka tööstust, millel on kõrge lisandväärtus, kõrged palgad. Ka regioonides, oluliste taristuobjektide juures, sealhulgas näiteks sadamad,» rääkis minister neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil.

Selle esimeseks eelduseks on Keldo sõnul just konkurentsivõimeline energiahind. Lisaks tootmisvõimsuste arendamisele on suurtarbijatele elektri lõpphinna alandamiseks kaalumisel diferentseerimine.

«Et need suured tarbijad tuleksid on vaja energiahinda, just seda lõpphinda, kõiki komponente arvestades, muuta konkurentsivõimelisemaks. Praktiliselt kõik meie naaberriigid seda teevad ja me peamegi vaatama, kuidas me positsioneerime just naaberriikidega,» toonitas ta. Arutelu võiks tema hinnangul valitsuse majanduskabinetti jõuda uue aasta esimestel kuudel.

Tööstusettevõtetele madalama hinna tagamine tõstaks samas hinda teistele tarbijatele. «Siin tuleb ka ausalt ära öelda, et lõppkokkuvõttes elektrihinna katel on ikkagi üks katel, suures pildis. Kui sa tahad, et tööstustel oleks soodsam, tähendab see seda, et tarbijad maksavad. mõne sendi juurde. Nii see mujal riikides on tegelikult,» märkis pressikonverentsil peaminister Kristen Michal.

Kliimaminister Yoko Alenderi sõnul võib aga tarbimise üldmahu suurenemine elektri ühikuhinda langetada. «Kui see toob kaasa selle, et me saame tarbijaid, uut puhast tööstust siia selle arvelt juurde, siis omakorda tarbimise kasv teisest otsast, aitab elektri ühikuhinda alla tuua,» märkis ta.