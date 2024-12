Bigbank annab Coca-Cola Plaza kinnistu omanikule suure laenu

«Bigbanki äripanganduse jaoks on mastaapse koostöö alustamine nii tuntud ja hinnatud avaliku fondiga oluline sündmus. Ühtlasi kinnitab see tehing veelkordselt meie soovi ja võimet Eesti mõistes märkimisväärse mahuga äriprojekte rahastada,» kommenteeris Bigbank Eesti ettevõtete panganduse juht Aimar Roosalu pressiteates.

«Meil on hea meel, et koostöö Bigbankiga kiirendab nende kahe eduka kinnisvaraobjekti ümberkujundamist. Viimase aasta jooksul oleme näinud märkimisväärset edasiminekut nii Coca-Cola Plazas kui Postimajas – pea kõik olemasolevad rendilepingud on pikendatud ning lisaks sõlmisime pikaajalise ankurrentniku lepingu Apollo Groupiga. Need arengud on kogu meie mahuka investeeringu viinud edukalt edasi uude kinnisvaratsüklisse. Sõlmitud refinantseerimisleping kinnitab, et Bigbank usaldab meie strateegiat ning mõistab nii konkreetse kinnisvara hetkeväärtust kui ka märkimisväärset potentsiaali,» ütles Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam.