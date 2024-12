Jaak Roosaare tegevus tõusis avalikkuse huviorbiiti suvel, kui sai avalikuks, et Eesti ärimeeste autorendifirma Planet42 on raskustes ning seal on kinni miljonite eurode ulatuses Eesti investorite raha. Asi oli selles, et Planet42-le vahendas seda investorite raha Jaak Roosaare läbi oma erinevate ettevõtete.