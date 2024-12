FOTOD Terminal algatas kütuste hinnasõja, konkurendid tulid kaasa

«Tegemist on käesoleva aasta suurima kütusehinna langetusega. Arvestades, et aasta lõpp ja jõulud on paljudele suurte kulutustega aeg, on see ühepäevane hinnalangetus kingitus kõigile eestimaalastele kogu Terminali perelt,» ütles Terminali juhatuse liige Raido Raudsepp.

Raido Raudsepa sõnul on Terminal viimastel aastatel järjepidevalt seisnud ausa konkurentsi eest Eesti kütuseturul. «Oleme korduvalt ja väsimatult juhtinud tähelepanu ebaõiglusele kütuseturul. Positiivne on see, et viimased arengud riikliku järelevalve ja õiguskaitse vallas viitavad olukorra paranemisele. Meie eesmärk on pakkuda Eesti tarbijatele parimat võimalikku kütusehinda iga päev. Kampaaniaga anname turule selge tormihoiatuse, et õiglane konkurentsikeskkond tuleb taastada, sest see mõjutab olulisel määral jaeturuhindu,» rõhutas Raido Raudsepp.