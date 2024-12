Mainitud tulemused tähistavad möödunud kuu parimaid tulemusi kogu lennufirma ajaloos. Lisaks teostas Air Baltic kõikidest oma baasidest 3640 lendu, mis on 5% rohkem kui möödunud aasta Novembris. Eestis on Air Baltic eelmise kuu jooksul lennutanud 71 000 reisijat ning teostas 680 lendu. See moodustas ligi 6%-se languse reisijatenumbris, mis on seotud talvehooaja algusega kui nõudlus on reeglina langemas. Lendude arv on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 3% võrra.