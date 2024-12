DPD tuletab meelde: petturid on aasta viimastel kuudel aktiivsemad

DPD kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et petturid tegutsevad aktiivselt kogu aasta, kuid eriti aasta lõpus, mil pakisaatmine on tipptasemel. Siis võivad inimesed hajameelselt avada e-kirju, märkamata, et need ei pärine tegelikult pakiveoettevõttelt.