Sõerd jättis riigieelarve poolt hääletamata, sest see on liiga segane

«Põhiseaduse alusel on riigikogul õigus ja kohustus otsustada kõigi riigi tulude ja kulude üle iga-aastases riigieelarves. Tegevuspõhise eelarve praktikat on rakendatud juba viie järjestikuse aasta riigieelarves. Täna tuleb paraku veelgi suurema kindlusega tõdeda, et riigieelarve kulud on esitatud viisil, kus eelarvest ja selle seletuskirjast pole võimalik mõistlikul viisil välja lugeda, kellele, kui palju ja mille jaoks raha eraldatakse,» ütles Sõerd ERRile.