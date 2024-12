Ministeerium muutis meelt: tarbijakaitse otsused jäävad vabatahtlikuks

Tarbijakaitseameti (TTJA) juures tegutsevale tarbijavaidluste komisjonile laekub iga aasta pea 4000 avaldust rahulolematutelt tarbijatelt, kel on kaebus mõne Eestis registreeritud ettevõtja vastu. Kaebuse saab näiteks esitada nii nende ettevõtjate suhtes, kes on müünud puudustega kaupa kui nende suhtes, kelle osutatud teenus on olnud nii ebakvaliteetne, et tarbija soovib näiteks raha tagasi.