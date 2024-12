«Viimased 2-3 aastat oleme rääkinud pangamaksust ja suurkorporatsioonide maksust, mida valitsus on järjekindlalt vältinud. Kuigi pangamaksuga oleme juba suured tulud teenimata jätnud, siis suurkorporatsioonid tegutsevad meie turul püsivalt ning täna maksustamisele ei kuulu. Eelkõige räägime siin sotsiaalmeediaplatvormidest, kellel on oma kasvav positsioon Eesti reklaamiturul. Pangamaks on seotud EURIBORi erakorralise tõusuga. Pangad laenavad tegelikult Eesti inimestele teiste Eesti inimeste raha ning EURIBOR seda mitte kuidagi ei mõjuta. Ometi peavad siinsed laenukliendid seda tasuma ning see läheb otse panga kasumiks,» lisas Kõlvart.

Samuti soovib Kõlvart näha astmelist tulumaksu, mis «oma aega ootab»:«Usun, et ka need inimesed, kes on seni suhtunud astmelisse tulumaksu kui tarbetult keerulisse ja jõukamate inimeste suhtes ebaõiglasesse lahendusse, avastavad, et praeguse maksufestivaliga võrreldes on astmeline tulumaks tegelikult vägagi lihtne ja mõistlik. Tegelikult on ka klassikaline proportsionaalne tulumaks olnud tänu tulumaksuvabale miinimumile juba kaheastmeline - 0 ja 20%. Meie lisaksime ühe astme juurde ning see võimaldaks jätta ajalukku paljuastmeline maksuküür. Uus süsteem oleks oluliselt lihtsam ja motiveerivam, sest sellega ei maksustataks inimeste palgakasvu tagasiulatuvalt,» sõnas Kõlvart.