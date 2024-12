Eesti tööjõumaksude koormus on praegu 39,4 protsenti, mis ületab oluliselt OECD riikide keskmist, 34,8 protsenti, tõi ta välja. «See peab muutuma, peame kehtestama sotsiaalmaksule ülempiiri – meie analüüs näitab, et see peaks olema kolme keskmise palga juures. See samm toetab tulevikumajanduse vedurvaldkondi ning ettevõtete peakontorite ja arenduskeskuste Eestisse toomist, soosib kõrgepalgaliste töökohtade loomist. Riigieelarve saab tuge kasvavast maksubaasist ja majanduskasvust. Lisaks tuleb sotsiaalmaksu süsteemi muuta läbipaistvamaks, et inimesed näeksid, kui palju raha nende töö pealt tegelikult riigile läheb,» rääkis Kaarelson.