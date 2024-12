Rubla kukkumine püstitas uue rekordi

Rubla on kukkunud alates 21. novembrist, mil USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid Venemaa umbes 50 pangale, sealhulgas Gazprombankile, mida Euroopa riigid kasutasid Venemaa gaasi eest tasumiseks. Pärast sanktsioonide kehtestamist peatas Venemaa keskpank aasta lõpuni valuuta ostmise siseturul, mille tõttu ületas dollar rahvusvahelisel turul esimest korda alates 2022. aasta märtsist 114 rubla piiri.

Rahandusministeeriumi juht Anton Siluanov ütles 5. detsembril, et kurss stabiliseerub ja paari nädala jooksul on kõik korras. Selle nädala alguses avaldas keskpank ülevaate, milles öeldi, et surve rublale väheneb, kuna turuosalised kohanevad.