Tallinnasse Nõmme linnaossa kerkib uuselamurajoon

Restate’i tegevjuhi Risto Abeli sõnul asendab uusarendus vanad ja amortiseerunud tootmishooned, tuues piirkonda kaasaegse ja jätkusuutliku elukeskkonna. «Arenduse keskmes on 15-minuti linna kontseptsioon, kus igapäevaeluks vajalik on maksimaalselt 15 minutilise jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel. Projekt toetab jätkusuutlikku elustiili, vähendades sõltuvust autodest ja suurendades kogukonna heaolu. Seda toetab juba täna väga hea infrastruktuur antud asukohas, sealhulgas rongiühendus kesklinnaga.»

Koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga kuulutab Restate lähiajal välja arhitektuurikonkursi, mille eesmärk on leida parim lahendus kvartali arhitektuurseks ja funktsionaalseks kujundamiseks. «Arhitektuurikonkursi kaudu soovime tagada, et arendatav linnakeskkond oleks nii esteetiliselt atraktiivne kui ka vastaks kaasaegsetele linnaehituse põhimõtetele ja elanike vajadustele. Hoonestuse hoiame piirkonnale omaselt pigem madalana ehk näeme seal pigem kahe- kuni nelja-korruselisi hooneid, kui et väga kõrgeid. Kindlasti loodame kvartali ühendada ka selle taga oleva metsaalaga, kust leiab liikumisvõimalusi nii jooksja, jalutaja kui ka rattasõitja. Selleks kavandame muidugi erinevat tüüpi kergliiklusteed ka kvartalisse sisse,» ilmestab Abel.

Äripindade kogumaht moodustab Abeli sõnul kaudselt 20 protsenti kogu linnakust. «Piirkonda on oodatud teenusettevõtted alates juuksurist kuni hambaraviteenuseni. Kindlasti on see heaks võimaluseks lisaks toidupoe kettidele, kes pole Pärnu maantee ääres Nõmmel veel esindatud,» sõnas Abel.

Restate näeb Nõmme linnaosas potentsiaali kaasaegse ja mitmekesise linnaruumi arendamiseks, mis rikastab piirkonna elukeskkonda ja pakub nii elanikele kui ka ettevõtetele uusi võimalusi. «Usume Tallinna Linnaplaneerimise Ameti väljaütlemisi, et linna planeerimisprotsessid on viimastel aastatel oluliselt kiirenenud. Loodame, et meie detailplaneeringu menetlus sujub tõrgeteta ning uus planeering kehtestatakse hiljemalt kolme aastaga,» märkis Restate esindaja.