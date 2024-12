Postimehe värske hinnavõrdlus paljastab, et kuuajaga odavaima ostukorvi tiitel on taas uue omaniku leidnud, ent hinnalangus on toimunud kõikides jaekettides ning konkurents suureneb. Hinnavahe soodsaima ja kalleima ostukorvi vahel langes märgatavalt, kuid on siiski märkimisväärselt suur.

Novembris oli odavaima ja kallima ostukorvi hinnavahe 18,66 eurot, kuid detsembriks on see vahe oluliselt vähenenud – ainult 13,31 eurole. See tähendab, et hinnavahe on vähenenud ligikaudu 29%, mis on selge märk tihedamast konkurentsist ja jaekettide suurtest pingutustest.

Odavaima ostukorviga on detsembri kuul esikohal Grossi Toidupood, sealjuures on nende ostukorvi maksumuseks sel korral vaid 62,89 eurot, olles 2,19 eurot odavam kui novembris. Samal ajal käivad käsikäes ka Prisma ja Maxima, kus ostukorvide hinnavahe on vaid 10 senti. Prisma hind on tõusnud kuuga 21 senti, jõudes 64,39 euroni, samas kui Maxima on teinud väikese hinnalanguse, pakkudes oma ostukorvi 64,49 euroga – see on 1,68 eurot soodsam kui eelmisel kuul.