Opositsioonilise Keskerakonna saadik Vadim Belobrovtsev kritiseeris küsimustevoorus valitsust maksutõuse eest märkis, et tulumaksu tõus võtab tüki inimeste sissetulekust. Ta küsis Läänemetsalt, kas see on õiglane, et maksutõud löövad valusalt kõige nõrgemaid.