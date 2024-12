Swedbank: pelgalt intressimäärade langus Eestisse majanduskasvu ei too

«Kuigi selle nädala otsusega toob keskpank hoiustamise püsivõimaluse intressimäära tipust allapoole neljas kord, mis teeb kokku juba 100 baaspunkti ehk ühe protsendipunkti, on intressitase jätkuvalt majanduskasvu pidurdav. Euroala neutraalne intressimäär ehk teoreetiline intressimäär, mis enam ei pidurda ega ka veel erguta majanduskasvu, on hinnanguliselt 2–2,5 protsendi juures. Järgmisel aastal jätkab Euroopa Keskpank intressimäära langetamist ja jõuab meie hinnangul juunis 2 protsendile ja septembris 1,75 protsendile ehk majanduskasvu stimuleerivaks. See hinnanguline majanduskasvu piirav või elavdav intressimäär on aga riigiti erinev, samuti hakkab intressimäärade muutus majanduskasvu mõjutama alles viitajaga,» kommenteeris Mertsina pressiteates.