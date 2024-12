Mis juhtub, kui Eestist kaob tööstus? Kas valitsus on teinud midagi selle vältmiseks?

Lahe jutust koorub välja hoiatav sõnum: Eestil tuleb pingutada mitte ainult uute investeeringute meelitamise, vaid ka juba tehtute hoidmise nimel. Lähiajaloost on võtta näide, kus suur ja oluline tehas lihtsalt kokku pakiti ja siit ära koliti.

Aga samas näeb Lahe märke, et asjad liiguvad hiljukesi paremuse poole.

Mitu tööpakkumist te suvel saite, kui ilmus uudis, et te ei pikenda oma lepingut Estonian Celli juhatuse liikmena?

Sain mitmeid pakkumisi, kuid nende puudus on töökoha kaugus Tallinnast. Ma mõtlesin seda täiesti ausalt, kui ütlesin, et olen väsinud 12 aastat järjest Tallinna ja Kunda vahel sõitmisest. Praegused pakkumised on aga Kundast veel kaugemal, kuid ma ei tahaks enam sellist pakkumist vastu võtta, kuna olen aru saanud, millest ilma olen jäänud – ühised hommikusöögid koos perega.